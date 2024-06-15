واستقبل مجموعة من زعماء العالم البابا البالغ من العمر 87 عاما استقبالا حسنا أثناء مروره حول طاولتهم العملاقة مدفوعا على كرسي متحرك لأن تقدمه في السن وعجزه يحدان من قدرته على الحركة.

وقال البابا إن الذكاء الاصطناعي يمثل "تحولا تاريخيا" للبشرية، لكنه شدد ضرورة المراقبة عن كثب وباستمرار للتكنولوجيا المتطورة للحفاظ على حياة الإنسان وكرامته.

وقال: "يجب ألا تختار أي آلة أبدا قتل إنسان"، وألا يترك الناس الخوارزميات فائقة القوة تقرر مصيرهم.

ومضى في تحذيره قائلا: "سنحكم على البشرية بمستقبل بلا أمل إذا حرمنا الناس من قدرتهم على اتخاذ قرارات لأنفسهم وحياتهم، من خلال الحكم عليهم بالاعتماد على اختيارات الآلات".

وتضم مجموعة السبع زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.

وبالإضافة إلى هؤلاء، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، مستضيفة القمة، زعماء 10 دول أخرى للانضمام إلى المحادثات، ومن بينهم رئيس وزراء الهند ورئيسا تركيا وكينيا.

وقال البابا فرنسيس إن الذكاء الاصطناعي قد يلهم ويوسع الوصول إلى المعرفة في أنحاء العالم: "لكن في الوقت نفسه قد يحمل معه ظلما أكبر بين الدول المتقدمة والنامية أو بين الطبقات الاجتماعية المهيمنة والمضطهدة".

وأضاف: "الأمر متروك للجميع لحسن الاستفادة من (الذكاء الاصطناعي) لكن المسؤولية تقع على عاتق السياسة لتهيئة الظروف لجعل هذا الاستخدام الجيد ممكنا ومثمرا".

وقال البابا إن الذكاء الاصطناعي بوسعه تنفيذ مهام العمالة الكثيفة وإحداث "تقدم هائل في البحث العلمي"، لكنه يمكن أيضا خداع الآلات لنقل معلومات كاذبة.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لا يطور تحليلات أو مفاهيم جديدة، لكن يكرر الموجودة منها"، مما يعني أنه قد يجيز الأخبار الكاذبة ويوطد ثقافات سائدة بالفعل.