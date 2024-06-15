ماكرون: فرنسا تواجه لحظة “خطيرة جدا”

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تواجه لحظة “خطيرة جدا” مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية غمرة اضطراب أسواق المال بسبب تقدم اليمين واليسار المتطرفين في البلاد حاليا في استطلاعات الرأي، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وأدت حالة الغموض السياسي بالفعل إلى عمليات بيع محمومة للسندات والأسهم الفرنسية، بعدما دعا ماكرون فجأة إلى إجراء الانتخابات، في أعقاب الهزيمة التي مني بها حزبه الحاكم من تيار الوسط على يد حزب التجمع الوطني المناهض للاتحاد الأوروبي بزعامة مارين لوبان في انتخابات البرلمان الأوروبي الأحد الماضي.