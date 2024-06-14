ترامب: لست عنصرياً.. ولدي الكثير من "الأصدقاء السود"

A + A -

نفى دونالد ترامب، المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، أن يكون "عنصرياً"، وذلك في مقابلة بثت الجمعة مؤكداً أن لديه الكثير من "الأصدقاء السود".

وقال الرئيس الأميركي السابق لوسيلة الإعلام سيمافور: "لدي الكثير من الأصدقاء السود، ولو كنت عنصرياً لما كانوا أصدقائي" مضيفاً: "لم يكونوا ليبقوا معي دقيقتين لو كانوا يعتقدون أنني عنصري. وأنا لست كذلك".

وتعرض دونالد ترامب أكثر من مرة لانتقادات بسبب تعليقات بشأن الأميركيين المتحدرين من أصول افريقية اعتبرت عنصرية من قبل الديمقراطيين والجمهوريين.

فقد لمح في نهاية فبراير الى أن ملاحقته القضائية جعلته مرشحاً يحظى بتأييد أكبر لدى الناخبين السود.

وقال آنذاك: "يقول الكثير من الناس إن السود يحبونني لأنهم عانوا كثيراً وتعرضوا للتمييز، ويعتبرونني شخصاً تعرض للتمييز".

وقال ترامب أيضاً عن صورته الشهيرة المعتمدة لدى القضاء: "هل تعلم من اعتمدها أكثر من أي شخص آخر؟ السكان السود، أمر لا يصدق".

كثير من هذه التصريحات واجهت انتقادات باعتبارها تقارن بشكل مسيء بين المتحدرين من أصول افريقية والجريمة.

كما أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن، منافس ترامب في انتخابات نوفمبر، وصف آنذاك هذه التعليقات بأنها "عنصرية".