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تهمة إضافية.. محاكمة جديدة لـ"سفاحة الرضع" ببريطانيا

14
JUNE
2024
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مثُلت الممرضة البريطانية لوسي ليتبي التي عرفت بـ"سفاحة الرضع"، وحكم عليها في أغسطس/آب 2023 بالسجن مدى الحياة بعد إدانتها بقتل سبعة أطفال كانوا تحت رعايتها، مرة جديدة أمام المحكمة الأربعاء بتهمة محاولة قتل رضيعة أخرى في المستشفى الذي كانت تعمل فيه.
 
ولوسي ليتبي (34 عاما) متهمة بمحاولة قتل طفلة حديثة الولادة، أُشير إليها في المحكمة باسم "بايبي كاي"، داخل مستشفى "كاونتس أوف تشيستر" في شمال غرب إنجلترا في شباط (فبراير) 2016.
 
وأشار المدعي العام نيك جونسون إلى أنّ طبيب أطفال ضبط الممرضة السابقة "بالجرم المشهود" خلال تحريكها أنبوب تنفس موضوع لمولودة جديدة.
 
"أسوأ قاتلة أطفال"
وأُدينت ليتبي (34 سنة) في آب/أغسطس بسبع جرائم قتل وست محاولات قتل استهدفت أطفالاً رضّعاً في مستشفى "كاونتس أوف تشيستر" بين عامي 2015 و2016، ما جعلها أسوأ قاتلة أطفال في التاريخ البريطاني الحديث.
 
وليس أمام ليتبي إمكانية لاستئناف هذا الحكم، وفق ما قرر القضاء البريطاني في نهاية أيار/مايو.
 
لكن في نهاية المحاكمة الأولى، لم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بشأن ست محاولات قتل أخرى اتُهمت بها. وتتعلّق المحاكمة الجديدة بأحد هؤلاء الأطفال، "بايبي كاي"، ويُفترض أن تستمر من أسبوعين إلى إلى ثلاثة أسابيع.
 
ونفت لوسي ليتبي الأربعاء محاولة قتل الرضيعة.
 
وقال وكيل الدفاع عنها: بن مايرز "من المهم التشديد على أنّ الإدانات السابقة لا تثبت هذا الاتهام".
 
من جانبه، طلب المدعي العام من هيئة المحلفين عدم نسيان الإدانات السابقة للممرضة، خلال إصدار قرارها.
 
وحُكم على لوسي ليتبي التي دفعت ببراءتها طوال المحاكمة التي استمرت عشرة أشهر، بالسجن المؤبد بدون إمكانية الحصول على إفراج مشروط، ونادراً ما يُصدر القضاء الإنجليزي حُكماً بهذه الشدّة.
 
وكانت لوسي تعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى "كاونتس أوف تشيستر" بمدينة تشيستر في شمال غرب إنجلترا.
 
ووقعت جرائم القتل بين حزيران/يونيو 2015 وحزيران/يونيو 2016، بعدما حقنت الممرّضة الهواء عن طريق الوريد للأطفال الحديثي الولادة، وباستخدام أنابيبهم الأنفية المعوية لإرسال الهواء، أو بإعطائهم جرعة زائدة من الحليب.
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