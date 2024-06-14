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بايدن يؤكد أنّه لن يعفو عن نجله هانتر بعد إدانته بحيازة سلاح

14
JUNE
2024
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الخميس، أنّه لن يعفو عن نجله هانتر الذي أدانته محكمة في الولايات المتحّدة بحيازة سلاح ناري خلافاً للقانون.
 
وخلال مؤتمر صحافي في قمة مجموعة السبع في إيطاليا سأل صحافي الرئيس الأميركي عمّا إذا كان يعتزم إصدار عفو عن نجله فردّ قائلاً "كلا".
 
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بايدن قوله "لن أعفو عنه"، مشيراً أيضاً إلى أنّه لن يخفّف العقوبة التي سيصدرها القضاء بحقّ نجله.
 
وسبق للرئيس الديموقراطي الذي سيواجه سلفه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 5 نوفمبر، أن أكّد أنّه لن يعفو عن نجله إذا ما أدين أمام المحكمة، متعهّداً "احترام الإجراءات القانونية".
 
 ودانت هيئة محلّفين هانتر بايدن بتهم تتعلّق بحيازته سلاحاً نارياً خلافاً للقانون في 2018 عندما كان مدمناً على المخدّرات.
 
وبعد إدانته، يواجه هانتر بايدن (54 عاماً) عقوبة يمكن أن تصل نظرياً إلى السجن لمدة 25 عاماً، لكن يمكن للمحكمة أيضاً أن تستبدلها بعقولة أخرى أخفّ.
 
وهانتر بايدن محام ورجل أعمال سابق امتهن الرسم، وقد أدين بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدّرات عندما اشترى مسدس كولت كوبرا من متجر أسلحة في 12 أكتوبر 2018.
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