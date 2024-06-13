إردوغان يشيد بمواقف رئيس الوزراء الإسباني بشأن غزة...سانشيز: قاذفة صواريخ باتريوت الإسبانية ستبقى في تركيا

A + A -

أشاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لمواقفه بشأن الحرب في غزة.



وقال، خلال منتدى اقتصادي نظم بمناسبة زيارته الرسمية لمدريد، إن "سانشيز اتبع منذ اليوم الأول" للحرب في قطاع غزة "سياسة متجانسة، مبنية على المبادئ، وله مكانة خاصة في قلوب الأمة التركية بأكملها".



وأضاف "باسم وطني، أحيي موقف" رئيس الوزراء الإسباني.



واتهم اردوغان، الذي كثّف تصريحاته الداعمة لحركة حماس الفلسطينية منذ بدء الحرب في غزة، إسرائيل مجددا بارتكاب "إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني.



ورأى "أننا نواجه الغطرسة الإسرائيلية التي ترد على مطالب وقف إطلاق النار بمذبحة"، داعيا أعضاء مجلس الأمن وتحديدا أميركا للضغط على إسرائيل لقبول اقتراح وقف إطلاق النار في غزة



أما سانشيز، فشدد من جهته على أن "تركيا شريك اقتصادي رئيسي لإسبانيا وفاعل رئيسي في سياق جيوستراتيجي معقد"، مؤكدا أن إسبانيا "أفضل حليف لتركيا في أوروبا".



وكشف أن قاذفة صواريخ باتريوت الإسبانية ستبقى في تركيا.