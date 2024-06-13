"واشنطن بوست": آلاف قضايا التحرش بقاصرين في أوساط الشرطة الأمريكية

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أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأنه تم في الفترة بين عام 2005 وعام 2020، توجيه تهم الاعتداء والتحرش الجنسي بحق قاصرين إلى حوالي 1.8 ألف من رجال الشرطة الأمريكيين.

ووفقا للإحصاءات التي استشهدت بها الصحيفة، من بين 17700 رجل شرطة متهمين بارتكاب جرائم جنائية على مر السنوات المذكورة، تم اتهام واحد من كل عشرة بالاعتداء الجنسي على قاصرين.

وتشير الصحيفة إلى أن 99% من المتهمين كانوا من الذكور، وأن 66% كانوا يخدمون في الشرطة لأكثر من خمس سنوات وقت اعتقالهم. وكان 47 من رجال الشرطة المعتقلين يشغلون مناصب قادة في الشرطة أو عمداء أو مناصب قيادية أخرى.

ووفقا للصحيفة، فإن مثل هذه الجرائم لا تتم مقاضاتها في كثير من الأحيان على الإطلاق داخل نظام العدالة الجنائية الأمريكي، وغالبا ما يفلت المتهمون من العقاب - ما يقرب من 40٪ منهم لم يحكم عليهم بالسجن.