نائب أمريكي: النزاع في أوكرانيا لا يمثل تهديدا لنا ولا حاجة لإرسال جنودنا إلى هناك

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قال عضو مجلس النواب الأمريكي وورن ديفيدسن إن وشنطن لن ترسل جنودها إلى منطقة الأعمال القتالية بأوكرانيا، وسيقتصر دورها على المساعدة المالية لأن النزاع لا يمثل تهديدا مباشرا لها.



وأضاف ديفيدسن في حديثه لـ Fox Business: "بغض النظر عن عدد الدولارات التي سنرسلها لهم وبغض النظر عن مدى إنفاق هذه الدولارات بشكل غير خاضع للمساءلة، فلن تكون لديهم القوة القتالية الكافية لهزيمة الروس دون جلب قوات إضافية".

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد لدى أوكرانيا لا الأفراد ولا الموارد ولا الخبرة لنشر كمية كبيرة من الأسلحة. لذلك بالذات يدعو بعض الساسة المحافظين لإرسال قوات أمريكية لأوكرانيا. ووصف النائب هذا الاقتراح بأنه غير مناسب، إذ أن النزاع لا يمثل أي تهديد للولايات المتحدة.

وخلص بالقول: "اسمعوا، إذا كان هذا بالفعل تهديد وجودي بالنسبة للولايات المتحدة فكنت سأفهم سبب رغبتنا في حماية كييف من قبل الجيش الأمريكي".

وفي وقت سابق حذرت الخارجية الروسية، من أنه حال إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا، ستتخذ موسكو إجراءات انتقامية لن تقتصر على تلك ذات الطابع السياسي.

المصدر: نوفوستي