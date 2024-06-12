بآلاف الدولارات.. تحديد تعويضات الركاب بعد "رحلة الرعب"

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عرضت الخطوط الجوية السنغافورية دفع تعويضات تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف دولار، لكل من المسافرين الذين عانوا إصابات خلال رحلة الشهر الماضي، تعرضت لاضطرابات شديدة مفاجئة.

وأعلنت شركة الطيران، الثلاثاء، أنها أرسلت عروض تعويض للركاب الذين كانوا على متن الرحلة "SQ321" المتجهة من لندن إلى سنغافورة في 20 مايو، التي انخفضت بمقدار 54 مترا في أقل من 5 ثوان، أثناء تحليقها فوق ميانمار.

وأضافت: "الركاب الذين تم تقييمهم طبيا على أنهم تعرضوا لإصابات خطيرة ويحتاجون إلى رعاية طبية طويلة الأمد ويطلبون مساعدة مالية، عرضنا عليهم دفعة مقدمة قدرها 25 ألف دولار لتلبية احتياجاتهم العاجلة. وسيكون هذا جزءا من التعويض النهائي الذي سيحصل عليه هؤلاء الركاب".

وتوفي رجل بريطاني يبلغ من العمر 73 عاما خلال الحادث، ربما بسبب نوبة قلبية، وفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وتم حينها تحويل الطائرة بوينغ إلى بانكوك، حيث هبطت اضطراريا.

ومن بين 211 راكبا و18 من أفراد الطاقم، الذين كانوا على متنها، أصيب 104 أشخاص في "رحلة الرعب"، وحتى يوم الإثنين، لا يزال 12 راكبا في المستشفى في بانكوك.

وستقوم الخطوط الجوية السنغافورية أيضا بإعادة قيمة تذاكر جميع الركاب الذين كانوا على متن تلك الرحلة، حتى أولئك الذين لم يصابوا بأذى.