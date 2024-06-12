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أفادت قناة "إن بي سي" نقلا عن مصادر باعتقال 8 أشخاص من طاجيكستان للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقا لمعلومات القناة تم اعتقالهم أثناء عملية خاصة أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي في لوس أنجلوس ونيويورك وفيلاديلفيا. ودخلوا جميعهم إلى الأراضي الأمريكية عبر حدودها الجنوبية بمن فيهم اثنان في ربيع 2023.

وأضافت القناة أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان يتابع المعتقلين لعدة أشهر، مشيرة إلى عدم توجيه تهم بالتحضير لعمل إرهابي إليهم حتى الآن، وأن السبب الرسمي لاعتقالهم يعود إلى انتهاكهم لقانون الهجرة.

من جهتها قالت صحيفة "نيويورك بوست" إن 6 من المعتقلين منحدرون من طاجيكستان ويحملون الجنسية الروسية. وأضافت أن مكتب التحقيقات الفدرالي سجل أثناء تنصته على المكالمات الهاتفية للمعتقلين أن "أحدهم كان يتحدث عن قنابل". ونقلت عن مصادر لم تذكرها أنه من الممكن أن الحديث يدور عن التحضير لهجوم إرهابي مماثل لمأساة ماراثون بوسطن عام 2013.

وفي وقت سابق أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي في خطاب ألقاه أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي عن احتمال وقوع هجوم إرهابي في الولايات المتحدة مشابه للهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس" الروسية في ضواحي موسكو.