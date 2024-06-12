ملثمان يسطوان على بنك أمام أعين المارة

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في وضح النهار وعلى طريقة أفلام هوليوود، نفذ مجهولان سطواً مسلحاً على فرع أحد البنوك في بلدة ترقوميا غرب الخليل في فلسطين، وتمكنا من الفرار.

وقد أظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، شخصاً يحمل مسدساً ويقف أمام البنك، وسط أنظار المارة، في حين كان الثاني في الداخل.

ثم استقلا دراجة نارية، وهما يرتديان خوذتين دون إظهار ملامحهما، وهربا.

إلى ذلك أوضح المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، أن الأجهزة الأمنية باشرت فورا بإجراءات البحث والتحري، وملاحقة الفاعلين. وأشار في بيان صحافي مقتضب، إلى أن هذا السطو هو الثالث عشر منذ بداية العام.

فيما لم يصدر عن البنك أي تعليق بخصوص الحادثة.

كما لم يعرف حتى اللحظة قيمة المسروقات.