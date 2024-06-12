living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الأقوى في شبه الجزيرة الكورية هذا العام".. زلزال يضرب جنوب غربي سيئول

12
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء بأن زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب بلدة بوان بإقليم شمال جولا، جنوب غرب البلاد.

وقالت الوكالة "وقع الزلزال على بعد 4 كيلومترات جنوب البلدة الواقعة على بعد 204 كيلومترات جنوب غربي سيئول، في الساعة 8:26 صباحا وعلى عمق حوالي 8 كيلومترات".

وأضافت أن مركز الزلزال كان عند خط عرض 35.7 درجة شمالا وخط طول 126.71 درجة شرقا، مشيرة إلى أن هذا الزلزال "يعد أقوى زلزال يحدث في شبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها هذا العام".

وقالت حكومة إقليم شمال جولا، إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات بسبب الزلزال.

واتصل سكان مدينة جيونجو بإقليم شمال جولا بسلطات الإطفاء للتبليغ عن شعورهم باهتزاز قوي إلى حد ما لبضع ثوان وكان أغلبهم في الطريق إلى العمل، وقال أحدهم "في البداية اعتقدت أنه انفجار في موقع بناء، لقد صدمت للحظات".

وأفاد سكان مدينة سيجونغ على بعد 140 كيلومترا من بلدة بوان، بأن "الكراسي وأجهزة التلفاز في المكاتب والمنازل كانت تهتز وقت الزلزال".

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية في البداية أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجة على مقياس ريختر، لكنها عدلت ذلك بعد تحليل مفصل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها الزلزال بقوة أكثر من 4.5 درجة في البلاد بعد أن ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة المياه على بعد 52 كيلومترا شمال شرق مدينة دونغهيه على الساحل الشرقي في يوم 15 مايو من العام الماضي.

وبالنسبة للزلازل في المناطق الداخلية، كان آخر زلزال في فبراير عام 2018، عندما ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة المنطقة على بعد 4 كيلومترات شمال غرب مدينة بوهانغ بجنوب شرق البلاد.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   