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بسبب حرب غزة.. جامعة أميركية تطرد أستاذة في علم الأحياء

11
JUNE
2024
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قالت جامعة ديبول إنها فصلت معلمة متخصصة في علم الأحياء بدوام جزئي، بعد أن أعطت الطلاب مهمة اختيارية تتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس.
 
وفي مايو الماضي، أخبرت آن داكوينو الطلاب أنهم يستطيعون الكتابة عن تأثير "الإبادة الجماعية في غزة على صحة الإنسان وعلم الأحياء". وكان موضوع الفصل الربيعي في مدرسة شيكاغو هو كيف تسبب الكائنات الحية الدقيقة المرض.
 
وقالت ديبول إن بعض الطلاب "أعربوا عن قلقهم الكبير" بشأن استخدام السياسة في درس عن العلوم.
 
وأضافت، في بيان: "لقد حققنا في الأمر، وتحدثنا مع عضو هيئة التدريس، ووجدنا أنها أثرت سلبا على بيئة التعلم من خلال تقديم مواد سياسية دخيلة كانت خارج نطاق المادة الأكاديمية كما هو موضح في المنهج الدراسي".
 
وكشفت: "تم تزويد الفصل بمدرس جديد، وتم إعفاء عضو هيئة التدريس من تعيينه كعضو هيئة تدريس بدوام جزئي".
 
وقررت داكوينو الاستئناف على قرار فصلها.
 
وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" أن نحو 50 شخصا تظاهروا يوم الخميس الماضي دعما لها ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.
 
وقالت داكوينو في المظاهرة: "إن فصلي كان انتهاكا لحريتي الأكاديمية ومثالا آخر على جهود هذه الإدارة لتحريف أي مناقشات حول فلسطين ولغة التحرير الفلسطينية وتحويلها إلى ادعاءات كاذبة بمعاداة السامية".
 
وأشارت إلى أن العلماء حذروا من انتشار الأمراض في غزة بسبب سوء التغذية ونقص المياه والصرف الصحي المناسب.
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