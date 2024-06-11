بالعنف والدراجات.. لندن تعيش ظاهرة "سرقة الهواتف"

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كشفت خريطة جديدة مناطق تنتشر بها سرقة الهواتف في لندن، حيث يستخدم اللصوص الدراجات البخارية والكهربائية والعنف والتشتيت لاستهداف الضحايا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سُرق ما يقرب من 52 ألف جهاز هاتف من لندن العام الماضي.

وكانت المنطقة الأكثر تضررا خلال عام 2023 هي وستمنستر، حيث يتدفق السياح لحضور العروض المسرحية والتسوق، وتم الإبلاغ عن 18863 حادثة، بزيادة 47 بالمئة عن 12836 في العام الذي يسبقه.

كانت كامدن ثاني أكثر المناطق تضررا، حيث بلغ عدد حوادثها 4806 حادثة، تليها ساوثوورك 4376، وهاكني 2761، ونيوهام 2585، ولامبيث 2394، وإيسلينجتون 2117.

وأظهرت مقاطع فيديو صادمة لصوصا يتجولون بجوار المشاة قبل الاستيلاء على هواتفهم والفرار بها بسرعة.

وقد سرق أحد اللصوص الذي تم تقديمه للعدالة مؤخرا، 24 هاتفا في صباح واحد.

ويُظهر مقطع فيديو رجل يرتدي ملابس سوداء يخطف الهاتف المحمول لأحد المارة قبل أن يهرب بعيدا، على طريق مزدحم بالقرب من ساحة تافيستوك في ماريلبون، وسط لندن.

في حادث منفصل، تم تصوير اثنين من اللصوص على دراجة وهم يحاولون سرقة هاتف رجل.

ويمكن رؤية الضحية، الذي كان يقف على زاوية الشارع في توتنهام شمالي لندن، وهو ينظر إلى هاتفه المحمول، لكن لحسن الحظ استدار عندما اقتربت الدراجة منه.

حاول اللص الموجود في الخلف انتزاع الهاتف لكن الرجل تمكن من سحبه.

والحوادث المشابهة كثيرة في لندن حيث تم تصنيفها المدينة الأكثر تضررا في إنجلترا وويلز، ويستهدف المجرمون فيها المتسوقين الأثرياء والسياح الأجانب.