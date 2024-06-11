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سوناك يكشف اليوم برنامج المحافظين في الانتخابات التشريعية

11
JUNE
2024
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يتوجّه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بكلمة إلى الناخبين الثلاثاء يُرتقب أن يعِدهم فيها بـ"الأمن المالي" ويكشف عن برنامج حزب المحافظين للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 4 يوليو، وهي خطوة حاسمة بالنسبة إلى الحزب الذي لا يزال متخلفا كثيرا في الاستطلاعات بمواجهة حزب العمال.
 
وسيقول رئيس الحكومة بحسب مقتطفات من خطابه "نحن المحافظين لدينا خطة لتحقيق الأمن المالي لكم"، حسبما نقلت "فرانس برس".
 
وكانت الحملة الانتخابية لزعيم المحافظين صعبة في الأيام الأخيرة، خصوصا بسبب الانتقادات التي وجهت إليه بسبب مغادرته المبكرة لمراسم ذكرى الإنزال في نورماندي، وهو سيعِد في كلمته الذين يعملون بضمان "الاحتفاظ بحصة أكبر من الأموال التي يكسبونها وأن يكون لهم الحق في اختيار كيفية إنفاقها".
 
ومنذ بداية الحملة، وعد المحافظون بتخفيضات ضريبية إضافية، واتهموا المعارضة العُمّالية بقيادة كير ستارمر بالرغبة في زيادة العبء الضريبي على الأسر.
 
وسيقول سوناك الثلاثاء "نحن نعرف ما يفعله الاشتراكيون دائما: يأخذون حصة أكبر من أموالكم".
 
والأسبوع الماضي، خلال مناظرته التلفزيونية مع ستارمر، اتُهم سوناك بالكذب وباستخدام أرقام للادعاء بأن حزب العمال يخطط لزيادة الضرائب.
 
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات، لا تزال استطلاعات الرأي تعطي حزب العمال تقدما بنحو 20 نقطة على المحافظين.
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