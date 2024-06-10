الحكومة الألمانية: برلين لا تفكر ولو لثانية واحدة في احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن خيبيشترايت أن برلين لا تبحث احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في ضوء النتائج الكارثية للائتلاف الحاكم في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال خيبيشترايت في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "لم نفكر سابقا ولو لثانية واحدة في احتمال إجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا أو أي شيء من هذا النوع. من المتوقع أن تجري الانتخابات الجديدة في خريف العام القادم.

وفي تعليقه على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الغرفة الأدنى للبرلمان الفرنسي أشار إلى وجود اختلافات كبيرة في النظامين السياسيين للبلدين.

وتكبدت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا خسائر فادحة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في دول الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي، بعد حصولها على أقل من ثلث الأصوات. وفي الوقت نفسه تقدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني على الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتس، مسجلا أفضل نتيجة له في التاريخ على المستوى الفدرالي. كما احتل هذا الحزب اليميني المتطرف المرتبة الثانية في الانتخابات الوطنية، وذلك لأول مرة في تاريخ ألمانيا.

المصدر: تاس