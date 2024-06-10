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الانتخابات الأوروبية بدول الشمال..تراجع اليمين ومكاسب لليسار

10
JUNE
2024
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حققت أحزاب اليسار والخضر مكاسب في دول الشمال في الانتخابات الأوروبية الأحد، في حين تراجعت الأحزاب اليمينية المتطرفة، وفق ما أظهرت النتائج الرسمية واستطلاعات الرأي.
 
في فنلندا، حقق حزب "تحالف اليسار" تقدما بحصده 17.3 في المئة من الأصوات، أي أكثر بأربع نقاط مقارنة بعام 2019، وفق النتائج المعلنة بعد فرز 99 في المئة من بطاقات الاقتراع.
 
وقالت زعيمة "تحالف اليسار" لي أندرسون "لم أكن أحلم قط بمثل هذه الأرقام".
 
وسيحصل الحزب على ثلاثة مقاعد من أصل 15 مخصصة لفنلندا في البرلمان الأوروبي، مقارنة بمقعد واحد فقط خلال الانتخابات السابقة.
 
كما عزّز الائتلاف الوطني (يمين الوسط) بزعامة رئيس الوزراء بيتري أوربو مكاسبه بحصده نحو 25 في المئة من الأصوات، بزيادة أربع نقاط تقريبا.
 
وتراجعت شعبية "حزب الفنلنديين" اليميني المتطرف المشارك في الائتلاف الحكومي، بحصوله على 7.6 في المئة من الأصوات، أي بانخفاض قدره 6.2 في المئة، ولن يحصل إلا على مقعد واحد.
 
وقال سيباستيان تينكينن الذي فاز بمقعد الحزب الوحيد لإذاعة "واي إل إي" العامة "هذه دعوة لحزبنا للاستيقاظ".
 
أما في السويد، فحقق حزب الخضر تقدما بحصوله على 15.7 في المئة من الأصوات، بزيادة قدرها 4.2 نقطة، وفق استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته قناة "إس في تي" التلفزيونية.
 
وتقدم "حزب اليسار" أيضا (+4 نقاط إلى 10.7 في المئة)، بينما سجل اليمين المتطرف الذي يمثله "حزب ديمقراطيي السويد" تراجعا بمقدار 1.4 نقطة إلى 13.9 في المئة.
 
وحافظ الاشتراكيون الديمقراطيون على موقعهم في المقدمة بنسبة 23.1 في المئة.
 
وفي الدنمارك، حيث المشهد السياسي مجزأ للغاية، احتل الحزب الشعبي الاشتراكي الصدارة وحقق تقدما ملحوظا بحصوله على 18.4 في المئة من الأصوات، بزيادة قدرها 5.2 في المئة مقارنة بعام 2019، وفق استطلاع لآراء الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع أجراه التلفزيون العام "دي آر".
 
وتراجع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقود الائتلاف الحكومي إلى 15.4 في المئة.
 
ومن المتوقع أن يفوز كل من الحزبين بثلاثة مقاعد من أصل 15 مقعدا في الدنمارك.
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