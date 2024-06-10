العثور على جثة مذيع بريطاني فقد في جزيرة يونانية

A + A -

أعلنت الشرطة العثور على جثة يعتقد أنها جثة الطبيب والمذيع التلفزيوني البريطاني المفقود، مايكل موسلي، في جزيرة يونانية صباح الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم العثور على الجثة على ساحل صخري بواسطة قارب خاص.

ولاحقا أعلن نائب لرئيس بلدية جزيرة سيمي اليونانية العثور على جثة المذيع التلفزيوني البريطاني مايكل موسلي، بعد أن ظل مفقودا لأيام.

وفي وقت سابق قالت متحدثة باسم الشرطة إن جثة يعتقد أنها لموسلي عثر عليها في منطقة أييا مارينا على الجزيرة.

وشوهد موسلي (67 عاما)، الذي روج للصيام وقدم نصائح حول النوم والنظام الغذائي، آخر مرة صباح الأربعاء الماضي.

وكان قد اختفى بعد أن انطلق في نزهة في جو شديد الحرارة على طول طريق ساحلي صخري.