بايدن: اتفقت مع ماكرون حول استخدام أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا

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فيما تستعر جبهات القتال الروسية الأوكرانية، الاثنين، في يوم جديد من الحرب، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

ووفقا للبيت الأبيض، فقد أجرى بايدن، الأحد، زيارة إلى المقبرة والنصب التذكاري الأميركي في مقاطعة أيسن شمال فرنسا لتكريم المحاربين القدامى الأميركيين. وردا على سؤال عما إذا كان قد أجرى مباحثات مع ماكرون بشأن مسألة استخدام الأرباح من الأصول الروسية وهل توصلا إلى اتفاق بهذا الصدد، قال بايدن: "نعم ونعم".

وتدرس دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي كيفية استخدام الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة في الغرب لتزويد أوكرانيا بقرض كبير مقدما الآن وتوفير التمويل لكييف في عام 2025.

واختتم بايدن زيارته إلى فرنسا التي استغرقت 5 أيام حضر خلالها مراسم الذكرى الثمانين لإنزال نورماندي يومي 6 و7 يونيو، وأجرى مباحثات مع ماكرون يوم 8 يونيو. وفي 7 يونيو، أفادت بوابة "سيمافور" بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق بحلول قمة مجموعة السبع التي من المقرر أن تعقد في إيطاليا من 13 إلى 15 يونيو.

يذكر أن نحو 260 مليار يورو (280.9 مليار دولار) من أموال البنك المركزي الروسي مجمدة في جميع أنحاء العالم، معظمها في الاتحاد الأوروبي. وتدر هذه الأموال أرباحا تتراوح بين 2.5 و3.5 مليار يورو سنويا، ويقول الاتحاد الأوروبي إنها ليست مستحقة لروسيا بموجب عقود، وبالتالي تمثل مكاسب غير متوقعة.

وتتلخص الفكرة التي تؤيدها الولايات المتحدة في استخدام هذا الربح كمصدر ثابت للإيرادات لخدمة قرض كبير بقيمة 50 مليار دولار يمكن جمعه من السوق. وتقول روسيا إن أي تحويل للأرباح من أموالها المجمدة سيكون سرقة.

ويثير استغلال الأرباح من الأصول الروسية مخاوف بعض الدول، لكن مسؤولا بوزارة الخزانة الأميركية قال يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة السبع يحرزون تقدما في هذا الصدد.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا جمدوا أصولا روسية بنحو 300 مليار دولار في ربيع عام 2022، ومن بين هذه الأصول يوجد نحو 5-6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، ومعظم الأصول المجمدة في أوروبا، بما في ذلك في المنصة الدولية "يوروكلير" في بلجيكا.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن واشنطن وحلفاءها وشركاءها يبحثون إمكانية استخدام الأصول السيادية الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء النزاع.