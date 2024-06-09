أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلّ البرلمان الفرنسيّ، ودعا إلى انتخابات تشريعية في 30 حزيران الجاري، وذلك بعد أن فاز اليمين المتطرف الفرنسي بقيادة جوردان بارديلا بالانتخابات الأوروبية في فرنسا، بحصوله على نسبة تراوح بين 31,5 و32,5 % من الأصوات أي ضعف ما حققه حزب ماكرون، بحسب ما أظهرت تقديرات معهدي الاستطلاع "إيفوب" و"أيبسوس".

وأعلن ماكرون حلّ الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية، وذلك في كلمة متلفزة.

واوضح ماكرون في كلمته: "سأوقع بعد قليل مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 حزيران، والدورة الثانية في 7 تموز"، مضيفا أن نتائج الانتخابات الأوروبية "ليست جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا".

وحلّ في المرتبة الثانية حزب الغالبية الرئاسية مع 15,2 % من الأصوات، وأتت في المرتبة الثالثة تشكيلة الاجتماعي-الديموقراطي رافاييل غلوكسمان مع 14 %.

ويشكّل ذلك فشلا ذريعا لغالبية الرئيس الفرنسي التي كان التجمع الوطني اليمني المتطرف يسبقها في انتخابات العام 2019 بنقطة مئوية واحدة، بحصوله على 23,34 % في مقابل 22,42 % للغالبية الرئاسية.

وإثر إعلان هذه التقديرات طالب بارديلا البالغ 28 عاما بانتخابات تشريعية في فرنسا، وقال إنه "لا يمكن للرئيس أن يتجاهل الرسالة التي وجهها الفرنسيون. نطالب بأن يأخذ علما بهذا الوضع السياسي الجديد ويحتكم للشعب الفرنسي وينظم انتخابات تشريعية جديدة".