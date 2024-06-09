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"رويترز" عن البحرية البريطانية: اشتعال النار في سفينتين قبالة سواحل عدن اليمنية

9
JUNE
2024
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هيئة عمليات التجارة البحرية وشركة "أمبري" للأمن البحري البريطانيتين تؤكدان اشتعال النار في سفينتين إثر إصابتهما بصواريخ قبالة سواحل عدن جنوبي اليمن.

نقلت وكالة "رويترز" عن وكالتين بحريتين بريطانيتين، اليوم الأحد، تأكيدهما اشتعال النار في سفينتين إثر إصابتهما بصواريخ قبالة سواحل عدن جنوبي اليمن.

وذكرت وكالة "أمبري" للأمن البحري، في بيان لها، إنّه جرى إخماد حريق على متن سفينة بضائ،  قصفت بصاروخ على بعد 83 ميلاً بحرياً جنوبي عدن اليمنية.

بدورها، أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي أم تي أو)، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، أيضاً عن حادثٍ على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن في اليمن.

هذا الإعلان جاء في وقتٍ تواصل القوات المسلحة اليمنية عملياتها في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال في فلسطين المحتلّة، "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن".

وقبل يومين، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ القوات المسلّحة، وضمنها القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية، عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر "ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول لموانئ فلسطين المحتلة".

يأتي ذلك بعد أن أكّد سريع دخول "المرحلة الرابعة من التصعيد"، والتي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية، في أيار/مايو الماضي، والتي تشمل استهداف كل السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية، وتلك التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة من البحر المتوسط، في أي منطقة تطالها القوات المسلحة اليمنية.

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