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صحيفة: "العمال البريطاني" قد يتعهد بالاعتراف بدولة فلسطينية

7
JUNE
2024
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نقلت صحيفة "ذا غارديان" عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع أن يدرج حزب العمال البريطاني المعارض في برنامجه الانتخابي تعهدا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت مناسب ضمن محادثات سلام.
 
وقالت الصحيفة إن البرنامج الذي يحدد سياسات الحزب قبل التصويت في الرابع من يوليو سيتعهد أيضا بضمان عدم معارضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من "دولة مجاورة".
 
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر الشهر الماضي إنه يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فاز بالسلطة، لكن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي في وقت مناسب ضمن عملية سلام.
 
أما وزير الخارجية ديفيد كاميرون، وهو من حزب المحافظين، فقال في يناير إن بريطانيا قد تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية إذا أظهر الفلسطينيون "تقدما لا رجعة فيه" نحو تنفيذ حل الدولتين، وفقا لتقارير في ذاك الوقت.
 
ويشبه تعهد حزب العمال فيما يبدو تصريح كاميرون في جوهره، لكن إدراجه في البرنامج الانتخابي قد يساعد في استرضاء بعض الناخبين الذين انتقدوا موقف الحزب من الحرب في غزة.
 
وجاء في تقرير الصحيفة إنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج في اجتماع مع النقابات العمالية اليوم الجمعة وسيتم تقديمه يوم الخميس المقبل.
 
واعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج الشهر الماضي رسميا بالدولة الفلسطينية في مسعى لتحفيز جهود وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل على حركة (حماس) في غزة.
 
كذلك اعترفت سلوفينيا رسميا بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء الماضي.
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