living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

على طريقه "الوعرة".. قرار لصالح ترامب قبيل الانتخابات

7
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علّقت محكمة الاستئناف في جورجيا كل الاجراءات المتعلقة بقضية التدخل في الانتخابات المقامة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والمتهمين معه في الولاية الجنوبية.
 
ويُتهم ترامب (77 عاما) في ولاية جورجيا بالتورط في محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 في الولاية، حيث فاز الديموقراطي جو بايدن بفارق نحو 12 ألف صوت.
 
وفي مارس الماضي، رفض القاضي المكلف بالقضية مسعى من ترامب ومتهمين آخرين لإزاحة المدعية العامة التي وجهت الاتهامات على خلفية علاقة غرامية تربطها بالرجل الذي عينته مدعيا خاصا.
 
وطعن ترامب والمتّهمون معه في حكم القاضي سكوت مكافي، وقالت محكمة الاستئناف في جورجيا هذا الأسبوع إنها ستنظر في الطعن في الرابع من أكتوبر.
 
وقضت محكمة الاستئناف الأربعاء بتعليق كل الإجراءات في انتظار نتيجة الطعن.
 
ويؤكد أمر المحكمة أن القضية لن تصل إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، والتي من المتوقع أن يواجه فيها ترامب بايدن مرة أخرى كمرشح للحزب الجمهوري.
 
وتتضمن الأدلة في القضية مكالمة هاتفية مسجلة يطلب فيها ترامب من أحد كبار مسؤولي الانتخابات في جورجيا "إيجاد" ما يكفي من الأصوات لقلب النتيجة.
 
والأسبوع الماضي، دين ترامب في قضية جنائية منفصلة في نيويورك بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي دُفع لشراء صمت نجمة إباحية سابقة بشأن علاقة جنسية معه.
 
ووُجهت إلى 18 شخصا في جورجيا إلى جانب ترامب اتهامات من بينها الابتزاز.
 
ومن بين المتهمين محاميه الشخصي السابق رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.
 
وأقر أربعة من المتهمين الأساسيين، ومن بينهم ثلاثة محامين سابقين في حملة ترامب الانتخابية، بالذنب في تهم أقل خطورة ضمن صفقات أنقذتهم من عقوبة السجن.
 
ويواجه ترامب أيضا اتهامات فدرالية بالتآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020 وأخرى تتعلق بإخفاء وثائق سرية في مقره في فلوريدا ورفض إعادتها.
 
ومن غير المتوقع بدء إجراءات أي من القضيتين قبل الانتخابات.
 
وسعى محامو ترامب مرارا إلى تأجيل القضيتين إلى ما بعد الانتخابات، إذ يمكن أن تُسقط التهم الفدرالية ضده في حال فوزه
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   