محتار بين 8 مرشحين.. منصب نائب الرئيس يشغل ترامب

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وسط احتدام التنافس الانتخابي، وصل بحث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن مرشح لمنصب نائبه حال وصوله سدة الحكم إلى مرحلة أكثر كثافة.

منافسة بين 8 مرشحين

فقد طلبت حملته وثائق من 8 متنافسين على الأقل، نصفهم من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وفقا لأشخاص مطلعين على العملية.

وتواصلت حملة ترامب مع السيناتور ماركو روبيو، وجي دي فانس، وتيم سكوت، وحاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم، ووزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق بن كارسون، والسيناتور توم كوتون، والنواب بايرون دونالدز، وإليز ستيفانيك في البحث عن نائب الرئيس، وفقًا لأشخاص مطلعين على البحث تحدثوا شرط عدم كشف هويتهم.

وتوفر القائمة نافذة على أولويات ترامب لمنصب نائب الرئيس، حيث إن جميع المرشحين المحتملين لديهم خبرة في الحكومة وظلوا موالين للرئيس السابق، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

كما يسلط التركيز على العديد من أعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من أعضاء الكونغرس الضوء أيضا على إعادة تشكيل ترامب لمبنى الكابيتول هيل، حيث اصطف الجمهوريون إلى حد كبير خلف ترشيحه وطردوا الحرس الأكبر سناً من منتقدي الرئيس.

أما المنافسة، فقد اشتدت في الأسابيع الأخيرة، حيث يحاول المرشحون المحتملون وحلفاؤهم التنافس لإثبات أنهم جامعو تبرعات أقوياء، وسفراء فعالون لحملته ومدافعون مخلصون، حتى عندما يتعلق الأمر بادعاءاته الكاذبة بالانتخابات.

وفي مقابلة أجراها مؤخرا مع نيوزماكس، قال ترامب: "لدينا بعض الأشخاص الرائعين" قيد النظر.. اعتقدت أن تيم سكوت لم يركض في السباق بقدر ما يستطيع أن يركض بنفسه، ولكن كبديل لي، فهو أمر لا يصدق".

وأضاف: "لقد كان الحاكم بورغوم من ولاية داكوتا الشمالية مذهلاً. لقد كان ماركو روبيو رائعًا. لقد كان جي دي فانس رائعًا. لقد كان لدينا الكثير من الأشخاص الرائعين، ومعهم بن كارسون".

مخاوف من قرارات مفاجئة

يشار إلى أن ترامب كان تحدث في الأسابيع الأخيرة، مرارا وتكرارا عن روبيو وفانس وبورجوم، وفقا لأشخاص مطلعين على تصريحاته.

ومع ذلك، حتى مع تكثيف العملية، أخبر أحد حلفاءه في الأسبوع الماضي أنه ليس في عجلة من أمره لإصدار الإعلان ويمكنه حتى تأجيله إلى أسبوع انعقاد المؤتمر.

إلا أنه من المعروف أن ترامب يغير رأيه ويتخذ قرارات فاجأت في بعض الأحيان حتى مستشاريه، مما يضيف درجة من عدم اليقين إلى المرحلة التالية من البحث، خصوصا أنه يبحث هو ومستشاروه عن أهم المسؤوليات لدى المرشحين، وفقًا لأحد الأشخاص الذين على اتصال بالحملة والذي وصف عملية البحث هذه بأنها غير تقليدية في بعض الأحيان، بل تمثل نسخة ترامب من الاجتهاد في التعامل مع مختلف المتنافسين، وفق تعبيره.