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الشرق الأوسط السعودية: الدوحة-

اجتمع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل مع أعضاء من حركة «حماس» في الدوحة أمس (الأربعاء) لبحث الهدنة في غزة، وفق مصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مطلع على المفاوضات.

وقال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، شرط عدم الكشف عن هويته؛ نظراً لحساسية المحادثات، إن الاجتماع هدف «لمناقشة اتفاق هدنة في غزة ومبادلة الرهائن والأسرى».

يتوقع أيضاً أن يزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام برنز، قطر، لمواصلة العمل مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف طلاق النار، وفق ما أفاد المصدر ذاته لـ«الوكالة الفرنسية» الثلاثاء.

وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري بأن المستشار الخاص للبيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سيتوجّه إلى القاهرة. وذكر الموقع، نقلاً عن مصدر في الإدارة الأميركية، أن الحديث حالياً هو عن تكثيف الضغوط «لتحقيق اختراق».

وتخوض قطر والولايات المتحدة ومصر وساطة منذ شهور للتوصل إلى تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة.

لكن باستثناء توقف الأعمال العدائية لمدة سبعة أيام في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي أدى للإفراج عن أكثر من مائة رهينة، لم تنجح جهود الوساطة في وضع حد للقتال.

وفي مسعى لإعادة إطلاق المحادثات، قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي إن إسرائيل تعرض خريطة طريق جديدة من ثلاث مراحل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية إن الحركة «سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل والتبادل للأسرى».

وأضاف أن حركة «حماس» تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف.