السلطات السعودية تحذر من درجات حرارة “أعلى من المعدل الطبيعي” خلال موسم الحج

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توقعت السلطات السعودية أن تكون درجات الحرارة “أعلى من المعدل الطبيعي” في خلال موسم الحج الذي يحلّ منتصف حزيران الحالي.

ويصادف موسم الحج منذ سنوات في فصل الصيف، وتقام المناسك وغالبيتها في الهواء الطلق، في أجواء صحراوية شديدة الحرارة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية أيمن بن سالم غلام في مؤتمر صحافي إنّ “المناخ المتوقع لحج هذا العام يشهد ارتفاع معدل درجات الحرارة ويصل إلى درجة ونصف إلى درجتين عن معدلها الطبيعي على مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

وتضم المدينتان أقدس الأماكن الدينية لدى المسلمين، الكعبة في قلب المسجد الحرام في مكة حيث قبلة المسلمين في الصلاة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة حيث دفن النبي محمد.

وأضاف غلام أنّ الظروف المناخية في خلال موسم الحج هذا العام ستشهد “متوسطات درجات الحرارة العظمى 44 درجة ورطوبة نسبية 25% معدلات مطرية تقارب الصفر”.