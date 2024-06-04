مصر تكشف سبب إغلاق معبر رفح بعد هجوم إسرائيل

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كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن السبب الحقيقي لإغلاق معبر رفح، موضحا أنه أصبح مسرحا للعمليات العسكرية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة القبرصى اليوم الثلاثاء في القاهرة، أن معبر رفح تحول إلى مسرح عمليات عسكرية وأصبح خطرا على سائقي الشاحنات.

وأوضح أن هناك تعنتا في توصيل المساعدات من الجانب الاسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك ضحايا كثيرين من العاملين بالمنظمات العاملة لدخول المساعدات لغزة .

وأضاف: نواصل المطالبة بضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات وتوفير الظروف لمواجهة الوضع الإنساني في شمال غزة.

وحول اللقاء مع الوزير القبرصي قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على صفحته الرسميه بمنصة إكس إن طاولة المناقشات تتضمن تأكيد عمق ومتانة العلاقات بين مصر وقبرص.

كما أوضح أنه تم التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي (الاستثمار والطاقة والنقل البحري والسياحة) بين البلدين ‏مشيرا إلى أنه تم التباحث بشأن تطورات الحرب في غزة وسبل إنهاء الأزمة الراهنة بمختلف أبعادها.

المصدر: اليوم السابع