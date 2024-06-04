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العمال البريطاني يتقدم لتحقيق أكبر فوز في تاريخ الحزب

4
JUNE
2024
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أعلن معهد يوغوف لاستطلاعات الرأي أن حزب العمال المعارض في بريطانيا قد يكون في طريقه لتحقيق أكبر فوز انتخابي في تاريخه، متوقعاً حصوله على أغلبية ساحقة من 194 مقعدا.
 
وتوقع الاستطلاع الذي نظر في تقديرات التصويت في جميع الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة، أن يفوز حزب العمال بـ 422 مقعدا من أصل 650 في انتخابات الرابع من يوليو.
 
ويتوقع أن يحصل حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك على 140 مقعدا في استطلاع يوغوف الذي أجري لحساب قناة سكاي نيوز.
 
وسيكون فوز حزب العمال أكبر من أغلبية زعيمه السابق توني بلير عام 1997 وقد يكسب الحزب بقيادة كير ستارمر  222 مقعدا بعد هزيمته النكراء في الاقتراع الأخير عام 2019.
 
ويتوقع أن يخسر حزب المحافظين 232 مقعدا في جميع أنحاء البلاد.
 
من المرجح أن يقدم هذا الاستطلاع الأخير قراءة قاتمة لسوناك مع استطلاعات الرأي التي تشير إلى تقدم كبير لحزب العمال بعد حملات مكثفة لأسبوعين.
 
ويتوقع أن يضاعف حزب الديموقراطيين الليبراليين المعارض الصغير مقاعده أربع مرات لينال 48 مقعدا.
 
نشرت هذه النتائج بعد لحظات من إعلان قائد حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نايجل فاراج تولي رئاسة حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة وترشحه في الانتخابات.
 
وتوقع الاستطلاع عدم فوز حزب الإصلاح بأي مقاعد.
 
وأظهرت التوقعات أن المقاعد التي شغلتها شخصيات معروفة في حكومة حزب المحافظين مهددة منها وزيرا المال جريمي هانت والدفاع غرانت شابس.
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