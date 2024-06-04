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بايدن عن ترامب: “مجرم مدان”

4
JUNE
2024
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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين دونالد ترامب بأنه “مجرم مدان” يسعى للوصول إلى منصب الرئاسة في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ، مصعّداً هجومه على منافسه الجمهوري قبل انتخابات تشرين الثاني.

واستخدم بايدن (81 عاماً) هذا الوصف للمرّة الأولى منذ أن دانت هيئة محلفين في نيويورك في حكم تاريخي ترامب بالتستر على دفع أموال لنجمة إباحية بشكل سري.

وقال بايدن خلال مناسبة انتخابية لجمع التبرعات في ولاية كونيتيكت “يا رفاق، لقد دخلت الحملة منطقة مجهولة”، متابعاً: “لأول مرًة في التاريخ الأميركي يسعى الآن رئيس سابق هو مجرم مدان للوصول إلى منصب الرئاسة”.

واعتبر بايدن أن هجوم ترامب على النظام القضائي الأميركي أكثر خطورة، إذ ألقى الرئيس السابق باتّهامات دون أدلة حول تلفيق القضية.

وأضاف بايدن “على الرغم مما يثيره هذا الأمر من قلق، الأكثر ضرراً هو الهجوم الشامل الذي يشنّه دونالد ترامب على نظام العدالة الأميركي”.

ورأى الرئيس الديموقراطي أن ترامب الذي خسر انتخابات 2020، سيشكّل تهديداً أكبر في حال فوزه بولاية ثانية.

وقال بايدن “شيء ما أصاب هذا الرجل حقاً” بعد عام 2020، مضيفاً أن هذا “يصيبه بالجنون حرفياً”.

كما انتقد بايدن تلميحات ترامب بأن إدخاله السجن قد يكون بمثابة “نقطة تحول” بالنسبة إلى مؤيديه، وهو تحذير من شأنه أن يغذي المخاوف من العنف السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني.

أضاف أمام أنصاره: “هو يقول إنه إذا خسر فسيكون هناك حمام دم في أميركا. أي نوع من الرجال هذا؟”.

وقبل ذلك اقتصر تعليق بايدن على الحكم الصادر ضد ترامب بتصريح وحيد الجمعة في البيت الأبيض بأن لا أحد فوق القانون، ولكن دون وصفه بالمجرم.

وحض بعض المعلقين بايدن على الابتعاد عن استخدام الحكم ضد ترامب لمهاجمته، وبدلا من ذلك التركيز في حملته الانتخابية على السياسات.

 

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