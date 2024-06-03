وزير الخارجية الإيراني بالإنابة: العلاقة مع لبنان شاملة والمقاومة الفلسطينية أثبتت نضوجها لاتخاذ القرارات بشأن المستقبل

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أعلن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته بيروت، انه "عرض خلال مباحثاته مع المسؤولين في لبنان فكرة طلب عقد اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي".



واكد أن "المقاومة الفلسطينية في الميدان أثبتت أنها ناضجة بما يكفي لاتخاذ القرارات بشأن المستقبل".



واعلن أن "إيران والسعودية اتخذتا خطوات فعالة لبناء تعاون شامل بين البلدين"، ورأى أن "ما يروج له للتطبيع بين إسرائيل ودول بالمنطقة ليس إلا خطة فاشلة لإسرائيل وداعميها".



وقال: "ما نشهده من وحدة ساحات المقاومة في المنطقة كان بسبب الجرائم الإسرائيلية في غزة، والخطوط العريضة للسياسة الخارجية يتم وضعها من المؤسسات الإيرانية ويوافق عليها السيد خامنئي".



وشدد على أن "المقاومة تحولت اليوم إلى ظاهرة عالمية".



واشار الى ان "العلاقة بين إيران ولبنان علاقة شاملة، وجددت للمسؤولين اللبنانيين المقترح الإيراني بتسليم الوقود إلى لبنان".