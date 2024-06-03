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ترامب ينضم إلى تيك توك وعدد متابعيه يتجاوز 3 ملايين في ساعات

3
JUNE
2024
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تجاوز عدد متابعي حساب المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب على تطبيق تيك توك حاجز 3 مليون وذلك في غضون ساعات من انضمامه إلى منصة التواصل الاجتماعي التي حاول حظرها عندما كان رئيسا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
 
ومن شأن هذه الخطوة التي اتخذها ترامب أمس السبت أن تساعده في الوصول إلى الناخبين الشبان خلال محاولته الثالثة للفوز بالرئاسة.
 
ويخوض ترامب سباقا محتدما مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
 
وتملك حملة بايدن الانتخابية حسابا بالفعل على تيك توك ويصل عدد متابعيها إلى 336 ألفا، وذلك على الرغم من توقيع بايدن مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق إذا لم تسحب شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق استثماراتها منه. ويستخدم نحو 170 مليون أميركي التطبيق.
 
ونشر ترامب مقطا مصورا على حسابه على تيك توك مساء السبت وحصل على أكثر من 57 مليون مشاهدة. وظهر ترامب في المقطع وهو يحيي الجماهير في مباراة ضمن بطولة في رياضة فنون القتال في نيوارك بولاية نيوجيرزي.
 
وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم حملة ترامب إن الحملة لن تترك جبهة إلا وستطرقها للتنافس وذلك في إطار جهودها للتواصل مع الناخبين الشبان.
 
وتخوض بايت دانس معركة قضائية ضد قانون أميركي يلزمها ببيع تيك توك بحلول يناير أو مواجهة الحظر. ويقول البيت الأبيض إنه يريد إنهاء ملكية الشركة للمنصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
 
وتقول منصة تيك توك إنها لن تشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الحكومة الصينية وإنها تتخذ إجراءات قوية لحماية خصوصية مستخدميها.
 
ومنعت المحاكم محاولة ترامب في 2020 لحظر تيك توك عندما كان رئيسا.
 
ولترامب وجود نشط بالفعل على منصات أخرى للتواصل الاجتماعي إذ يوجد لديه أكثر من 87 مليون متابع على إكس وما يتخطى السبعة ملايين على منصته الخاصة (تروث سوشيال) التي ينشر عليها بصفة شبه يومية.
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