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ما صحة خبر وفاة طالب بكالوريا أثناء امتحان الرياضيات في سوريا؟...رئيس دائرة الامتحانات في حلب يكشف!

3
JUNE
2024
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نفى أحمد العنان رئيس دائرة الامتحانات في مديرية التربية في حلب شمال غرب سوريا، وفاة طالب بكالوريا أثناء امتحان الرياضيات.

وقال أحمد العنان في تصريح لموقع "الوطن أون لاين" السوري: "لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة طالب البكالوريا أحمد الرحيل بأزمة قلبية أثناء امتحان الرياضيات".

وأضاف رئيس دائرة الامتحانات أن الطالب الرحيل أغمي عليه من أصل 39 طالبا أغمي عليهم خلال الامتحانات.

وأكد أحمد العنان أن وضع الطالب أحمد الرحيل الصحي مستقر.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت نبأ وفاة الطالب أحمد الرحيل خلال امتحان مادة الرياضيات في حلب، إلا أن الخبر قديم ويعود إلى العام 2021.


هذا وأكد مكتب التوجيه الأول لمادة الرياضيات في وزارة التربية يوم الأحد أن أسئلة مادة الرياضيات للشهادة الثانوية العامة "الفرع العلمي" جاءت متدرجة لتناسب جميع مستويات الطلاب والفروق الفردية بينهم وتعتمد على فهم المادة بعيدا عن التلقين.

وأشار مكتب التوجيه الأول للمادة وفق ما نشرته وزارة التربية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إلى أن مناقشة السلالم التي بدأت اليوم ستنطلق من قبول جميع الإجابات الصحيحة الممكنة، وعليه سيراعي السلم ضمن السؤال الخامس الذي جاء بالمادة حالتين وهما "حالة وفق الشرط المعطى بالسؤال"، و"حالة مناقشة الطالب للطلب دون الشرط المعطى".

وأوضح مكتب التوجيه الذي يضم الموجهين الأوائل في المادة، أن الدرجات في السؤال الخامس توزع على إثبات متتالية هندسية 30 درجة، وحساب النهاية 10 درجات، ودراسة الأطراد 5 درجات وفق الشرط المعطى في السؤال، ولكن في حال عدم مراعاة هذا الشرط واكتفاء الطالب بمناقشة الطلب بشكل منطقي سينال الدرجات المخصصة كاملة لهذا الطلب أيضا، مؤكدا أن سلم التصحيح أبدى مرونة في تصحيح هذا الطلب.

وانطلقت في الـ 16 من أيار الماضي امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية المهنية بفروعها كافة، والتي تستمر حتى الـ 11 من يونيو الجاري للفرع الأدبي، والـ 13 منه للفرع العلمي والثانوية الشرعية والمهنية.

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