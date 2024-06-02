المعارضة الأرمينية تنظم مظاهرة احتجاجية وسط العاصمة يريفان

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جمع زعيم حركة المعارضة "تافوش من أجل الوطن الأم" رئيس الأساقفة باغرات غالستيان أنصاره في كنيسة القديسة آن وسط يريفان لتلخيص نتائج الأسبوع الماضي وتقديم خطط مستقبلية.

المعارضة الأرمينية تنظم مظاهرة احتجاجية وسط العاصمة يريفانالمعارضة الأرمينية تعلن العصيان المدني بدعوة من الأسقف غالستانيان (فيديو)

وقال غالستيان: "كان الأسبوع حافلا.. بالأمس عقدنا اجتماعا في غيومري وكان من المفترض أن تقام هناك حفلة موسيقية للأطفال تخليدا لذكرى تشارلز أزنافور العظيم".

وأضاف: "لقد خططت لزيارتها مسبقا، حيث كان من المفترض أن يؤدي أطفالي من إيجيفان (مدينة في منطقة تافوش) عروضهم هناك. واكتشفنا في الطريق أنهم يريدون تغيير موعد الحفل، ثم ألغوه بالكامل وقاموا بتفكيك المسرح.. هذه هي الطريقة لحماية الأطفال".

وأدان رئيس الأساقفة الأشخاص الذين نشروا شائعات مفادها أن الحركة في طريقها إلى التلاشي، وقال: "ليست هناك حاجة للدردشة. إذا كنت لا تريد أن تتلاشى الحركة، انهض وتعال وانضم إلينا".

وبدأت الاحتجاجات في البلاد بقيادة المطران باغرات، رئيس أبرشية تافوش للكنيسة الرسولية الأرمنية، بعد ظهور أنباء عن اتفاق باكو ويريفان على ترسيم الحدود في منطقة تافوش.

وفي الواقع وافقت يريفان على نقل أربع قرى إلى باكو كانت جزءا من جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية، وكانت منذ التسعينيات تحت سيطرة أرمينيا.

وتطالب حركة "تافوش من أجل الوطن الأم" باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، متهمة إياه بتسليم الأراضي لأذربيجان من جانب واحد.

المصدر: RT