نتانياهو يعرب عن خيبة أمله من رفض بايدن معاقبة الجنائية الدولية

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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن خيبة أمله من رفض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض إجراءات عقابية بحق المحكمة الجنائية الدولية.

وذلك، بعدما طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين في الدولة العبرية بسبب الحرب في غزة.



وأيد الجمهوريون والديموقراطيون في الكونغرس فرض عقوبات على المحكمة، الا أن البيت الأبيض رفض هذا التوجه.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ جون كيربي سابقًا: "لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا".



وفي مقابلة مع إذاعة "سيريوس أكس أم" الأميركية أجريت الأربعاء وبُثّت الأحد، قال نتانياهو: "الولايات المتحدة قالت إنها، بدعم من الحزبين، تؤيد مشروع قانون العقوبات" ضد المحكمة.



وأضاف: "اعتقدت أن هذا هو الموقف الأميركي لوجود إجماع من الحزبين بشأنه قبل أيام معدودة، الآن تقول إنّ ثمة علامة استفهام (حوله). بصراحة، لقد فوجئت وخاب أملي".