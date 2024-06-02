كوريا الشمالية تعلن أنها ستتوقف عن إرسال بالونات محملة بالنفايات إلى كوريا الجنوبية

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أعلنت كوريا الشمالية أنها ستتوقف عن إرسال بالونات محملة بالنفايات عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية، متعهّدة باستئناف هذه الممارسة إذا تم إطلاق منشورات مناهضة لبيونغيانج مرة أخرى من جارتها.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي كيم كانج إيل قوله في بيان إن كوريا الجنوبية ذاقت مرارة "القذارة" والأثر "المهلك" لجمع هذه النفايات بعد أن أرسلت كوريا الشمالية 15 طنا منها معبأة في 3500 بالون.



وفي وقت سابق، أكدت كوريا الجنوبية أنها ستتخذ إجراءات "لا تطاق" ضد كوريا الشمالية لإرسالها بالونات القمامة عبر الحدود، وهو ما قد يتضمن دعاية صاخبة من مكبرات الصوت التي تبث باتجاه كوريا الشمالية.