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المجموعة العربية في نيويورك تعرب عن قلقها إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في رفح

1
JUNE
2024
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عبرت المجموعة العربية في نيويورك، عن قلقها العميق إزاء العملية العسكرية المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة رفح، والتي أسفرت عن استشهاد مئات المواطنين وتشريد ما يقرب من مليون فلسطيني قسرا، بحسب وكالة "وفا".

وقالت المجموعة العربية في بيان صدر عنها، إن "هذه العملية العسكرية تستمر رغم الاستنكار العالمي والإدانة والمطالبات بوقف فوري للهجوم العسكري في رفح، ووقف إطلاق النار الفوري".

وأضافت: "لقد فاقمت هذه الحملة العسكرية بشكل كبير الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأدى استيلاء قوات الاحتلال على معبر رفح الحدودي الذي يعد شريان حياة حيويا للمدنيين الفلسطينيين، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتفاقم المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة".

ودعت المجموعة العربية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤوليته واتخاذ إجراءات حاسمة، لضمان وقف إسرائيل هجومها العسكري في رفح فورا، والمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري".

وأكدت دعمها الكامل لمشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، والذي يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف. وشددت المجموعة العربية على أنه "من الضروري أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات فورية لوقف هذه العملية العسكرية الكارثية، وفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة فورا، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، وخاصة من خلال الأونروا".

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