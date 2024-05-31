قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن محاكمته الجنائية في نيويورك غير منصفة للغاية وذلك بعد إدانته في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على دفع مبلغ لإسكات ممثلة أفلام إباحية.

وبعد محاكمة استمرت 6 أسابيع امام المحكمة الجنائية في نيويورك، دانت هيئة المحلفين الرئيس السابق بـ34 تهمة في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

ومن برج ترامب في مانهاتن، اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر الرئيس الديمقراطي جو بايدن و"عصابته" بأنهم "مرضى" و"فاشيون".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق "سنستأنف عملية الاحتيال هذه".

وتابع ترامب "شاهدتم ما حصل لبعض الشهود الذين كانوا في صفنا، لقد تم صلبهم بكل معنى الكلمة".

وكان الرئيس السابق استهل تصريحه بالإشارة إلى الهجرة في الولايات المتحدة، أحد عناوين الحملة الرئاسية بين الديمقراطيين والجمهوريين، وصرح بأن المهاجرين "يصلون إلى بلادنا من كل أنحاء العالم ولدينا رئيس وعصابة من الفاشيين لا يريدون القيام بشيء في هذا الصدد".