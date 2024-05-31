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حادثة أثارت شكوكا.. محرك طائرة يبتلع رجلا!

31
MAY
2024
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لقي شخص مصرعه بعد أن انتهى به الأمر داخل المحرك النفاث لطائرة ركاب تابعة لشركة KLM في مطار شيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وقعت الحادثة في وقت كانت رحلة KL1341 تستعد للسفر إلى بيلوند، الدنمارك، بعد ظهر الأربعاء.

وقالت شركة الطيران إنها "تعتني بالركاب والموظفين الذين شهدوا الحادث وإنها تحقق في الأمر"، فيما قالت الشرطة العسكرية الهولندية أيضا إنها بدأت تحقيقا.

وقال متحدث لوكالة "رويترز" إنه لم يتم بعد التعرف على هوية المتوفى ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان حادثا أم شكلا من أشكال الانتحار.

وأشارت وسائل إعلام هولندية مختلفة إلى أن الضحية قد يكون موظفا متورطا في محاولة منع الطائرة من الإقلاع.

ووفقا للتقارير، كانت الطائرة المعنية عبارة عن طائرة من طراز إمبراير للمسافات القصيرة تستخدمها خدمة Cityhopper التابعة لشركة KLM والتي تقوم بتشغيل رحلات بين وجهات قريبة داخل أوروبا.

وقال مطار شيبول: "أفكارنا مع أقارب المتوفى ونهتم بالركاب والزملاء الذين رأوا ذلك".

بدوره، قال وزير البنية التحتية الهولندي مارك هاربرز عبر منصة X: "أخبار فظيعة عن حادث مميت اليوم في شيبول".

ويعتبر مطار شيبول واحدا من أكثر المطارات المحورية ازدحاما في أوروبا، وقد استخدمه ما يقرب من 5.5 مليون مسافر المطار الشهر الماضي، وفقا لموقعه على الإنترنت.

روسيا اليوم
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