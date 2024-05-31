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محامي ترامب: تُنطق العقوبة أولا ثم سنستأنف حكم المحكمة

31
MAY
2024
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أعلن المحامي تود بلانش وكيل الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنّ فريق الدفاع سيستأنف "في أقرب وقت ممكن" حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة محلّفين في نيويورك الخميس بحقّ موكّله في قضية تزوير سجلات محاسبية.
 
وقال بلانش لشبكة "سي إن إن" الإخبارية "سنستأنف الحُكم في أقرب وقت ممكن"، موضحاً أنّه "في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتمّ النطق بالعقوبة أولاً، ومن ثم نستأنف".
 
وحدّد القاضي صباح 11 يوليو موعداً للنطق بالعقوبة بحق الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض.
 
وكانت قد أدانت هيئة محلّفين في نيويورك ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية، في تطوّر مزلزل يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
 
وفي أول رد فعل على الحكم، اعتبر ترامب الإدانة الصادر بحقّه "عاراً"، مضيفا: "سنواصل النضال... ودولتنا في انحدار."
 
وأضاف ترامب: "الحُكم الحقيقي سيُصدره الناخبون في 5 نوفمبر".
 
من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون عن أسفه لحُكم الإدانة الجنائية التاريخي، معتبراً هذا اليوم "يوماً مخزياً" في تاريخ الولايات المتّحدة.
 
وقال الزعيم الجمهوري إنّ "اليوم هو يوم عار في التاريخ الأميركي. الديموقراطيون يهلّلون لإدانة زعيم الحزب المعارض بتهم سخيفة، بناء على شهادة (محام) مدان ومشطوب من سجلّ (المحامين). هذه ممارسة سياسية بحتة وليست قضائية".
 
من جهته، اكتفى البيت الأبيض بالقول إنّه "يحترم حُكم القانون" و"لا يدلي بأيّ تعليق آخر".
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