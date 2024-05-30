طائرة أميركية من طراز بوينغ 737 تتعرض لحادث في مطار دالاس

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تعرضت طائرة أميركية من طراز بوينغ 737 على مدرج مطار دالاس لحادث، حيث تحركت الطائرة عدة أقدام من موقعها ولكن لم يكن هناك ركاب على متنها.

وكانت العواصف جزءًا من سلسلة من الأحداث الجوية المدمرة في جميع أنحاء الولاية، وشوهدت الطائرة من طراز بوينغ 737-800 وهي تتحرك على مدرج مطار دالاس الدولي صباح الثلاثاء، وفقا لـ "dailymail".

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وكانت الطائرة التي تزن نحو 4800 كيلو متوقفة عند البوابة C21 وسط هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تصل سرعتها إلى 128 كيلو في الساعة عبر الممر.

وكانت العواصف قوية لدرجة أن الطائرة تحركت على بعد عدة أقدام من مكان وقوفها.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة في المطار الطائرة وهي تدور بعيدًا عن الجسر الجوي للركاب كما لو كانت لعبة.

ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة رغم أن باب الكابينة كان مفتوحا في ذلك الوقت.

وقال متحدث باسم شركة الطيران إن أطقم الصيانة قامت "بإجراء عمليات تفتيش شاملة وستقوم بإجراء أي إصلاحات مطلوبة".

وألغى المطار 202 رحلة جوية وأجل 500 رحلة جوية خلال الطقس القاسي.