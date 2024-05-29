هذا ما كشفه الجيش الايراني بشأن سقوط طائرة رئيسي

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استبعدت تحقيقات هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية وقوع عمل تخريبي أدى لتحطم مروحية الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين، في 19 أيار/مايو الجاري.

وذكرت هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان حول تحطم مروحية رئيسي: "الفحوصات واختبارات بقايا وأجزاء مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي وتوزيعها ومسافات الأجزاء المنفصلة عن الجسم الرئيسي، تستبعد وقوع انفجار تخريبي أثناء الرحلة".

وأضاف البيان أن "فحص معظم الوثائق والسجلات المتعلقة بصيانة وإصلاح مروحية رئيسي لم يسفر عن العثور على أي عيوب يمكن أن تكون فعالة في الحادث من حيث الإصلاح والصيانة".

ونوه البيان بأن "آخر اتصال مع طياري المروحية كان قبل 69 ثانية من تعرضها للحادث".

وأشارت هيئة الأركان الإيرانية إلى أنه "بحسب تقرير الخبراء المختصين، لم يتم ملاحظة أي آثار لأعمال حرب إلكترونية على المروحية المنكوبة".