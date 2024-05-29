living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أكثر من نصف الناخبين الديمقراطيين يريدون مرشحاً غير بايدن للانتخابات

29
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكثر من نصف الناخبين الديمقراطيين في الولايات المتحدة، يؤيدون استبدال حزبهم لمرشحه جو بايدن بآخر يخوض الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل ضد الجمهوري دونالد ترامب، طبقا لما اتضح من نتائج استطلاع أجرته مؤسسة Rasmussen Reports الأميركية.
 
وكشف الاستطلاع الذي نظمته "راسموسن ريبورتس" عبر الهاتف والإنترنت في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، وشارك فيه 1113 أميركيا، .أن 54% من أنصار الحزب الديمقراطي يؤيدون استبدال بايدن بآخر، فيما يؤيد 49% من الناخبين المحتملين الشيء نفسه بشكل عام.
 
وأجاب 24% بأنهم يوافقون بشدة على استبدال بايدن، فيما قال 37% إنهم سيرفضون تخلي الديمقراطيين عنه، منهم 23% يرفضون ذلك بشدة، رغم المخاوف المتزايدة من سياساته المتعرجة وإخفاقاته العقلية والصحية، فيما قال 13% إنهم غير متأكدين، وهي نتائج لم تتغير إلا بشكل طفيف منذ فبراير الماضي.
 
ولم يتضح من الاستطلاع أي بديل في أذهان من شاركوا فيه، سوى السيدة الأولى ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأسبق باراك أواما، إلا أنها أعلنت مرارا عن نيتها عدم الترشح، ولم يبق في الميدان كبديل عن بايدن سوى Gavin Newsom حاكم ولاية كاليفورنيا، كأكثر بديل ديمقراطي يتم الحديث عنه، رغم أن 8% فقط من الديمقراطيين يعتقدون أنه سيكون مرشحا رئاسيا أفضل من بايدن.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   