living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا.. الجيش ينكمش لأدنى تعداد "منذ عصر نابليون"

29
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثار عسكريون ودبلوماسيون أوروبيون المخاوف بشأن انكماش حجم الجيش البريطاني، وما إذا كان تعداده يكفي لخوض صراع شديد، أو حتى المساعدة في مجابهة روسيا.
 
وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن الحكومة في لندن ستخفض عديد الجيش من 82 ألفا إلى 73 ألفا بحلول عام 2025، وهو أصغر رقم منذ عصر القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر.
 
وشكك العسكريين الأميركيين في السابق في مكانة بريطانيا كقوة قتالية رفيعة المستوى، وحذروا من أن المملكة المتحدة "لم تعد قادرة على الاعتماد على الولايات المتحدة لسد الثغرات في قدراتها".
 
وقال أحد العسكريين الأوروبيين البارزين لـ"تايمز"، من دون أن تكشف الصحيفة عن اسمه: "هناك قلق بشأن الجيش البريطاني. نرى أنهم يواجهون صعوبات فيما يتعلق بمواردهم البشرية وكذلك قدرات المعدات. وسيتم تخفيض عدد الجنود في الأشهر المقبلة".
 
وأضاف أن "هناك مشكلة تتعلق بحجم جميع الجيوش الأوروبية بالنظر إلى أنها قد تضطر إلى مواجهة روسيا في السنوات المقبلة".
 
وانخفض الإنفاق الدفاعي البريطاني من 2.47 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، إلى 2.28 بالمائة العام الماضي، رغم أن رئيس الوزراء ريشي سوناك قال إن البلاد ستنفق 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2030.
 
وقال عسكري أوروبي ثان إنه "رغم التعهدات بتعزيز الإنفاق الدفاعي، فإن الجيش البريطاني لا يزال في تراجع".
 
وأشار خبراء إلى أن "أهم شيء توفره المملكة المتحدة لحلف شمال الأطلسي هو الردع النووي"، وأضافوا: "نعلم أنه يمكننا الاعتماد على ذلك، خاصة عندما تكون هناك انتخابات أميركية في الأفق، ولا نعرف كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الناتو".
 
وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، قال رئيس أركان الجيش الأميركي راندي جورج إن بريطانيا لم تعد قادرة على الاعتماد على الولايات المتحدة لسد الثغرات في جيشها المتقلص، بعد سنوات من اعتمادها على أقرب حلفائها لخوض الحروب.
 
وأوضح أن "بريطانيا بحاجة إلى أن تكون مكتفية ذاتيا عندما يتعلق الأمر بإعالة أفرادها في ساحة المعركة في المستقبل".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   