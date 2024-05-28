living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرنسا وألمانيا بموقف محرج.. موسكو تعلق على "ضحكة المحرقة"

28
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثارت زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون ونظيرتها الألمانية إلكه بودنبندر الجدل عقب ظهورهما "ضاحكتين" بالقرب من النصب التذكاري لـ"الهولوكوست" في برلين.
 
وخلال زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا توجه رفقة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى نصب المحرقة التي راح ضحيتها ستة ملايين يهودي أوروبي على يد ألمانيا النازية وحلفائها خلال الحرب العالمية الثانية.
 
وبينما كان الأزواج يسيرون عبر الكتل الخرسانية التي تشكل النصب التذكاري، شوهدت بريجيت وبودنبندر تمسكان بأيدي بعضهما البعض وتضحكان.
 
وتعليقا على الموقف قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يبدو أن الضحك على كلمة "إبادة جماعية" قد أصبح تقليدا لدى عائلة المستشار الألماني أولاف شولتز.
 
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "هذا بالضبط ما فعله أولاف شولتز عندما سُئل عن إبادة سكان دونباس التي تعرضوا لها على يد نظام كييف".
 
وأشعل الموقف موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثر أن ما حصل يعتبر "إخلالا بالآداب العامة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   