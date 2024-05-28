حزام الحقائب بمطار بريطاني يلتهم عاملة.. ويلفظها مع إعاقة دائمة

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تسبب حزام نقل الحقائب والأمتعة في أكبر المطارات البريطانية بإصابة إحدى العاملات بجروح خطيرة بعد أن التهمها في لحظة غفلة وقام بجرها، في واقعة لم تحدث من قبل.

وقال تقرير نشرته جريدة "Metro" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" إن الحادث الذي وقع في مطار "هيثرو" بلندن، وهو أكبر مطارات بريطانيا، تسبب بتلف في دماغ السيدة التي التهمها الحزام الناقل بعد أن علق الشال الذي ترتديه بالحزام ومن ثم قام بجرها وأصيبت بأذى بالغ.

وكانت جاسبير ساهوتا (52 عاماً) والتي تعمل في المطار منذ أكثر من 30 عاماً، تقوم بتفريغ الأمتعة من رحلة طيران تابعة لشركة "لوجان إير"، والتي وصلت من مدينة "دندي" في اسكتلندا يوم 14 فبراير الماضي عندما وقع الحادث.

وقد تعرضت السيدة لإصابات خطيرة، بما في ذلك تلف في الدماغ، وهي الآن معاقة بشكل دائم، بحسب ما كشفت وسائل الإعلام البريطانية.

وتطالب عائلتها الآن أصحاب العمل، وهي شركة خدمات الطيران العالمية (Menzies) بتغطية تكاليف الرعاية المتخصصة التي تحتاجها.

وفي حديث لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية اتهم نينا هير وهارمان ساهوتا، وهما ابنا السيدة جاسبير، اتهما الشركة بمعاملتها كرقم وليس كموظفة ذات قيمة، ويقولون إنهم يتخذون الآن إجراءات قانونية ضد الشركة.

وأطلق المحامون قضية في محاولة لإجبار شركة "مينزيس" على دفع نحو 300 ألف جنيه إسترليني (380 ألف دولار أميركي) اللازمة لنقل جاسبير من مستشفى هيلينجدون إلى مستشفى ويلينجتون، وهي منشأة خاصة تقدم رعاية أكثر تعقيداً.

وقال ساتي هير، وهو أحد أقارب جاسبير: "إنها تستحق أفضل رعاية وأفضل علاج، وهذا غير متوفر في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.. ولكي تحظى بفرصة لتحقيق أي تحسن يجب نقلها إلى ويلينجتون".

وقالت ابنتها نينا إن شركة "مينزيس" قالت في البداية إنها ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة جاسبير، التي بدأت العمل في مطار هيثرو عندما كان عمرها 22 عاماً، لكن الشركة "لم تحافظ على كلمتها".

وقالت العائلة إن جاسبير كانت عاملة مخلصة منذ فترة طويلة وأنهم مدينون لها بدعمهم.

ونتيجة للحادث، قالت هارمان إنها اضطرت إلى أخذ إجازة من العمل كمهندسة بسبب الإجهاد، بينما تولت نينا منصباً أقل تطلباً في شركة توظيف بالقرب من منزل العائلة.

وقال متحدث باسم شركة "مينزيس": "يجري تحقيق نشط في أعقاب حادث خطير تورط فيه موظف في مطار هيثرو في وقت سابق من هذا العام".

وأضاف: "بما أن هذا مستمر، لا يمكننا تقديم أي تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

وقال مطار "هيثرو" إن الأمر يخص شركة "مينزيس" وأنهم لن يعلقوا على الحادث.