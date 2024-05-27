اسبانيا تتعهد خلال زيارة زيلينسكي تقديم مليار يورو من المساعدات العسكرية لكييف

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن توقيع اتفاق أمني بين اسبانيا واوكرانيا الاثنين خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتضمن مساعدة عسكرية لكييف بقيمة مليار يورو.



وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني إن هذا الاتفاق "يشمل تعهدا بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة مليار يورو لعام 2024 ما سيتيح لأوكرانيا تعزيز قدراتها" الدفاعية في مواجهة الهجوم الروسي.



وكان زيلينسكي وصل في وقت سابق الاثنين الى مدريد حيث كان في استقباله في المطار الملك فيليبي السادس قبل ان يتوجه الى مقر رئاسة الحكومة الاسبانية للاجتماع مع سانشيز.