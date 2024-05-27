living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيلاري كلينتون: خسرت الانتخابات أمام ترامب بسبب "النساء"

27
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت المرشحة الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون، إنها خسرت سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أمام دونالد ترامب لأن النساء الناخبات تخلين عنها لعدم كونها "مثالية". حسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.
 
وفي كتاب جديد بعنوان "سقوط رو: صعود أمريكا الجديدة"، أوضحت كلينتون أن النساء هن اللواتي رفضن دعمها لأنها لم تكن "مثالية" بعد أن أعاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي فتح التحقيق في رسائل البريد الإلكتروني قبل أيام من الانتخابات.
 
وقالت كلينتون: "بمجرد أن تم ذلك الأمر فإن الأشخاص الذين تركوني كانوا النساء".
 
وأضافت كلينتون أن النساء كن مستعدات لتحمل المخاطرة مع ترامب لأنه كان رجلا، وكان بإمكانهن تصور رجل كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة.
 
وأعربت وزيرة الخارجية الأميريكة السابقة، عن إحباطها من النساء الناخبات لعدم فهمهن للتهديد الذي كان يواجه قضية "رو ضد وايد"، وكانت غاضبة بشكل خاص من المستشارين الذين طلبوا منها التوقف عن القول إن الإجهاض يجب أن يكون "آمنا، قانونيا ونادرا"، وهو اقتراح وصفته بـ"الغبي".
 
كما انتقدت كلينتون الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لعدم أخذ تهديد القضاة المحافظين المعينين من قبل دونالد ترامب على محمل الجد، مدعية أنهم سمحوا لهم بالكذب خلال جلسات التأكيد على أن "رو ضد وايد" كانت سابقة مستقرة.
 
من جهة أخرى حذرت كلينتون من أن الولايات المتحدة قد لا تشهد انتخابات أخرى إذا عاد ترامب إلى السلطة.
 
وأشارت كلينتون إلى أن هذه الانتخابات وجودية، وأنه إذا لم يتخذ الشعب الأمريكي القرار الصحيح في هذه الانتخابات، فقد لا نشهد انتخابات حقيقية أخرى، وسيتم حكم البلاد من قبل أقلية صغيرة من القوى اليمينية المنظمة والممولة جيدا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   