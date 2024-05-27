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من هو "النيني" المجرم الوسيم الذي دفع بايدن 3 ملايين دولار مقابل رأسه؟

27
MAY
2024
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أشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت بتسليم نيستور إيسيدرو بيريز سالاس، مسؤول الأمن في عصابة "سينالوا" التي يقودها "إل تشابو" الشهير بـ"النيني" والذي تطلق عليه بعض تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المجرم الوسيم" إلى السلطات الأميركية، ووصف ذلك بأنه "يوم جيد لتحقيق العدالة".
 
وسبق أن وصف بايدن "النيني" بأنه أحد أكثر المجرمين المطلوبين في أميركا، إذ وجهت له تهم التآمر لتهريب الكوكايين والميثامفيتامين، وحيازة أسلحة رشاشة والانتقام من الشهود في فبراير 2021.
 
وفي وقت سابق أعلنت المكسيك، تسليم "النيني" إلى السلطات الأميركية، وقال المدعي العام الأميريكي ميريك غارلاند "هذا الصباح، سُلِّم نيستور إيسيدرو بيريز سالاس المعروف أيضًا باسم "النيني" إلى الولايات المتحدة" مقدّما الشكر للسلطات المكسيكية على تعاونها، حسب "فرانس برس".
 
ويعد عملاء مكافحة المخدرات الأميركيون "النيني" من بين أكثر الشخصيات المكسيكية قسوة في مجال المخدرات. وقد اعتقله الحرس الوطني المكسيكي في نوفمبر/ تشرين الثاني في مدينة كولياكان الشمالية الغربية، معقل عصابة سينالوا.
 
وبحسب وزارة العدل الأميركية، كان "النيني"، البالغ من العمر 31 عاما، أحد القتلة المأجورين الرئيسيين في عصابة سينالوا، وشارك في إنتاج وبيع الفنتانيل في الولايات المتحدة.
 
وعرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، وتم اعتقاله في المكسيك في نوفمبر الماضي.
 
وبحسب الخارجية، عمل بيريز سالاس مباشرة مع أوسكار نوي ميدينا غونزاليس، أحد أتباع إيفان أرشيفالدو غوزمان سالازار، أحد أبناء خواكين "إل تشابو" غوزمان، الذي حُكم عليه بالسجن في الولايات المتحدة عام 2019.
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