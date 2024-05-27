زلزال بقوة 6.6 يضرب منطقة جنوب المحيط الهادي.. ولا تحذير من تسونامي

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ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات أرخبيل تونغا في جنوب المحيط الهادي، الاثنين، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ووقع الزلزال على عمق حوالي 112 كيلومترا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وعلى مسافة أقل من 200 كيلومتر شمال نوكوالوفا، عاصمة أرخبيل تونغا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار في تونغا.

وقال مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي، إن الزلزال الذي وقع قرب جزيرتَي كاو وتوفوا ذات الكثافة السكانية المنخفضة ليس متوقعا أن يتسبب في حدوث موجات مد عالٍ.

وقالت ماري لين فونوا، وهي من سكان نوكوالوفا وكانت في عملها عندما وقع الزلزال، لوكالة فرانس برس، إن المبنى الذي كانت فيه والمكون من طبقتين اهتز بشدة لبضع ثوان.

وأضافت "تم إجلاؤنا بعد ذلك إلى منطقة مرتفعة. السكان متوترون".

وتتكرّر الزلازل في هذا الأرخبيل البالغ عدد سكّانه 100 ألف نسمة والواقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني كثيف.