living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الدكتاتور الأروع" يشن حربا ضد عصابة بـ3000 جندي وشرطي

27
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، وهو من أصول فلسطينية، السبت، أن حكومته نشرت ألفي جندي وألف شرطي مسلحين بالبنادق، في حرب كاملة على عصابات المخدرات بالبلاد.
 
وانتشرت قواة السلفادور في خمسة أحياء بمدينة أبوبا، بحثا عن فلول العصابات، ضمن حملة موسعة من الرئيس للقضاء على عصابات المخدرات تماما.
 
الدكتاتور الأروع
 
واكتسب أبو كيلة، الذي يصف نفسه بأنه "أروع دكتاتور في العالم"، شهرة بسبب حملته الوحشية ضد العصابات، والتي تم فيها اعتقال أكثر من 1 بالمئة من سكان البلاد.
 
في حين أن إدارته متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فقد انخفض العنف أيضا في بلد كان يعرف قبل بضع سنوات فقط بأنه أحد أخطر البلدان في العالم.
 
حملة واسعة وجيش كامل
 
وقال الرئيس السلفادوري على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي X: "بعد عدة شكاوى من المواطنين، قمنا للتو بتركيب محيط أمني في أحياء تيكال 1 و2 و3 وفالي ديل سول ولا شينتوك في أبوبا".
 
وقال أبو كيلة على موقع X إنه تم نشر 2000 جندي و1000 ضابط شرطة، وشارك لقطات فيديو لعناصر الجيش والشرطة بالزي الرسمي، وهم يسيرون في الشوارع مسلحين ببنادق ويرتدون سترات واقية من الرصاص، في منظر يشبه استعداد جيش للحرب.
 
ودخل الجنود وعناصر الشرطة، سيرا على الأقدام أو بسيارات الشرطة، إلى الأحياء الخمسة، حيث أقاموا حواجز للمركبات على مداخل الشوارع والأزقة.
 
يذكر أن أبوبا هي مدينة يبلغ عدد سكانها 130 ألف نسمة وتقع على بعد 13 كم شمال سان سلفادور، وقد شهدت حضورا قويا للعصابتين العنيفتين مارا سالفاتروتشا  وباريو 18.
 
وأكدت الشرطة أن العملية أسفرت بالفعل عن اعتقال أربعة من أعضاء عصابة باريو.
 
حالة الطوارئ مستمرة
 
ومنذ أكثر من عامين، أعلن رئيس البلاد حالة طوارئ، لا تزال سارية المفعول حتى الآن، شن خلالها حربا على العصابات.
 
ومنذ بداية هذه  الحملة، تم اعتقال ما يزيد عن 80 ألف عضو في العصابات، وفقا للسلطات.
 
الحملة ضد العصابات أعادت بعض الهدوء إلى شوارع السلفادور، الأمر الذي رفع من شعبية أبو كيلة، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في فبراير.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   